Фейки "Росбалта" о россиянах в ЦАР могут обернуться иском против издания

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) намерено подать иск в суд на издание "Росбалт" за публикацию недостоверной информации о деятельность россиян в ЦАР.

Об этом сообщил официальный представитель СОМБ Александр Иванов на своей странице "ВКонтакте" в четверг, 11 марта. Он напомнил, что российские инструкторы находятся в Центральноафриканской Республике открыто и по официальному договору между Россией и ЦАР. Благодаря обучению у российских инструкторов центральноафриканская армия FACA сумела побороть кризис и уничтожить бандформирования. Поэтому все спекуляции в СМИ на эту тему недопустимы, отметил Иванов.

"Кроме офицеров Содружества, борющихся за мир, никаких других людей на территории ЦАР и имеющих отношение к инструкторской деятельности нет. Поэтому любые заявления, подобные сделанному сегодня на "Росбалте", будут жестко пресекаться. В настоящий момент юридическая служба Содружества офицеров за международную безопасность занимается тем, чтобы привлечь информационное агентство "Росбалт" к ответственности путем подачи иска в суд за распространение недостоверных материалов портала Corbeau News", — заявил Иванов.

Ранее на этом ресурсе появилась информация о расправе армии FACA и ее российских союзников над четырьмя мужчинами в городе Бамбари 5 марта. Однако никаких официальных подтверждений этой информации не представлено. Родственники мужчин считают их пропавшими без вести и не сообщили о наличии тел.

Иванов отметил, что правительство ЦАР ограничило доступ к сайту Corbeau News из-за регулярных вбросов, которые дестабилизировали обстановку в стране.

Министр связи и официальный представитель правительства ЦАР Максим Анж Казаги тоже изучил поступившие сообщения и заявил, что подобные обвинения требуют серьезных доказательств, поскольку являются частью информационной войны по подрыву доверия к правительственно армии.