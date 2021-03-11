РИА ФАН будет оспаривать решение Амстердамского суда по иску Bellingcat

Рассмотрев иск Bellingcat к редакции Федерального агентства новостей, 11 марта окружной суд Амстердама вынес решение в пользу истца. Юристы РИА ФАН заявили, что будут настаивать на пересмотре дела и требовать проведения повторного разбирательства.

Редакция российского информационного агентства отметила, что не была уведомлена о назначении разбирательства по делу, вследствие чего лишилась права на защиту. Это грубейшее нарушение прав ответчика. В результате процесс оказался "очередным хитрым неправомерным шагом Bellingcat".

"Дирекция Федерального агентства новостей не была проинформирована должным образом о дате и месте судебного заседания. Однако мы с уважением относимся к любым решениям судов, будь они на территории России, Нидерландов или других стран", — говорится в официальном сообщении редакции.

Исходя из того, что российское информационное агентство не находится под юрисдикцией нидерландских судов, в данный момент юристы Медиагруппы "Патриот" выясняют, насколько правомерно подавать заявление в амстердамский суд.

Напомним, в прошлом году появилась информация, что репортеры Bellingcat рассылали сотрудникам ФАН сообщения с угрозами, требуя сообщать о случаях вмешательства в президентские выборы США 2020 года. При этом они совершенно игнорировали заявления редакции о том, что медиахолдинг не имеет никакого отношения к американским выборам, и это было подтверждено решением суда в США.

Между журналистами Bellingcat и редакцией ФАН произошел ряд инцидентов, после чего отдел расследований агентства занялся сбором доказательств для изобличения мошенничества Bellingcat.

Амстердамский суд постановил, что РИА ФАН обязан удалить статьи или оплатить штраф до 500 тысяч евро.