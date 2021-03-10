Семьи с детьми будут получать ежемесячные выплаты. Российский президент Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Размер выплат может составлять от 50 до 100% от прожиточного минимума.

"В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей", — говорится на сайте правовой информации.

В случае, если среднедушевой доход семьи, рассчитанный с учётом ежемесячной выплаты в 75% от прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то размер новой выплаты будет равен размеру прожиточного минимума.

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