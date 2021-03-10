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Либеральные ресурсы помогают Резнику уйти от ответа за наркобизнес семьи
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  • Опубликована сегодня в 16:44

Либеральные ресурсы помогают Резнику уйти от ответа за наркобизнес семьи

Ряд оппозиционных политиков и организаций встали на защиту депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника, который вчера, 9 марта, стал фигурантом наркоскандала — в квартире его родственников была обнаружена нарколаборатория. Оппозиционеры начали кампанию по оправданию народного избранника в СМИ.

Так, депутат ЗакСа и соратник Резника по оппозиционному крылу в петербургском парламенте Борис Вишневский заявил, что все сообщения о якобы причастности Резника к истории с наркотиками — ничто иное, как медиаатака на депутата.

Поддержать Максима Резника решила и общественная организация "Открытая Россия", связанная с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Председатель движения Анастасия Буракова жестко раскритиковала работу журналистов, которые освещают скандал с Резником.

Авторы Telegram-канала "Ротонда" также приложили усилия к обелению депутата. На портале появились публикации, в которых сам Максим Резник комментирует произошедшее.

Стоит отметить, что все вышеупомянутые организации ранее имели тесные рабочие связи с Максимом Резником, поэтому они заинтересованы в том, чтобы выправить медийную повестку и обелить своего партнера.

Так, Максим Резник уже много лет поддерживает проекты "Открытой России". В частности, депутат помогал в продвижении проекта исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова "Объединенные демократы", а также признанному иноагентом НКО "Открытый Петербург". Помимо прочего, Максим Резник оказывал содействие проекту Михаила Ходорковского в организации митингов.

С Telegram-каналом "Ротонда" у Резника тоже сложилось долгосрочное сотрудничество. Именно на этой площадке чаще всего появлялись материалы, которые с положительной стороны характеризовали Максима Резника и его коллегу Бориса Вишневского. В СМИ ранее появилась информация, что такие пиар-материалы заказывал у канала лично председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Отметим, что не все смогли выразить свое отношение к инциденту. В частности, депутаты "Единой России" лишились права общаться с журналистами по данному вопросу. Как сообщает телеканал "78", такое решение приняла глава управления информации Елена Гаврищук, о чем сообщила народным избранникам в рабочем чате.

Этот запрет вызвал недовольство у депутатов.

"Он что — неприкасаемый? Да за все его выходки на заседаниях другой бы уже давно стал изгоем. А мы все цацкаемся", — заявил депутат Константин Никольский.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров в свою очередь обещал комиссии по этике разобраться в сложившейся ситуации. Однако к его словам народные избранники отнеслись скептически, так как Макарова не раз называли покровителем оппозиционных депутатов в ЗакСе.

Судя по всему, именно председатель Заксобрания обеспечивает Резнику его "неуязвимость". Так, еще в 2019 году похожая пиар-акция с подключением СМИ и оппозиционных деятелей прошла после того, как Резника заподозрили в употреблении наркотиков.

Напомним, что накануне сотрудники полиции провели рейд по борьбе с оборотом наркотиков. В ходе проверки одной из квартир, в которой находилась нарколаборатория, правоохранительные органы застали Максима Резника. Как пояснил парламентарий, он зашел навестить родственников жены. Как полагают в прессе, депутат не мог не знать о наркобизнесе, который ведут его родные, а возможно, и оказывал помощь семье, пользуясь своим статусом.

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