Жители Центральноафриканской республики высоко оценили рост уровня безопасности в стране, а также отметили, что качество жизни значительно улучшилось. Об этом говорит социологическое исследование, проведенное главой Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем.

Согласно информации телеграм-канала ФЗНЦ, Максим Шугалей направился в рабочую командировку в ЦАР, где провел опрос среди местных жителей. Горожане рассказали, что мирное время еще не наступило, однако они чувствуют себя защищенными, поэтому больше не боятся произвола бандитов. На улицах стало безопасно.

"В декабре 2020 года обстановка в ЦАР практически приближалась к боевой. Была попытка государственного переворота. С этим удалось справиться. И хотя о мире говорить еще рано — жители ЦАР высоко оценивают уровень безопасности в стране. Это показали наши исследования", — отметили в фонде.

Более 90% респондентов поддержали президента ЦАР Фостен-Арканжу Туадера, благодаря которому изменилась политика государства. По мнению народа, такая ситуация стала возможна лишь за счет того, что глава государства не пошел по пути военных конфликтов, а сместил акцент на мирные переговоры.

Также исследование показало высокое доверие к России, которая в значительной степени поспособствовала улучшению обстановки на территории ЦАР.

"Более 91% выражают одобрительную оценку работе русских партнеров, которые помогают поддерживать порядок в стране", — отмечается в исследовании.

Подробности исследования опубликованы на официальном сайте ФЗНЦ. Известно, что фонд не намерен останавливаться на достигнутом, и уже работает над социологическим исследованием в Судане. С его результатами можно будет ознакомиться уже в начале следующей недели.