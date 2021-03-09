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Греция готова открыть границы для туристов к 14 мая
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  • Опубликована сегодня в 20:35

Греция готова открыть границы для туристов к 14 мая

Власти Греции готовы к приёму туристов с 14 мая в случае, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщает Афинское агентство новостей AMHA.

Страну смогут посетить не только туристы из стран ЕС, но и из других стран, в том числе и из РФ.

Противоэпидемиологические правила, принятые в Греции, такие как ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, также распространяются и на посетителей страны.

Въезжающие в страну туристы должны быть привиты от COVID-19, либо иметь отрицательный тест на "ковид", либо антитела к данному заболеванию.

Фото: pixabay. com

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