Власти Греции готовы к приёму туристов с 14 мая в случае, если позволит эпидемиологическая ситуация, сообщает Афинское агентство новостей AMHA.
Страну смогут посетить не только туристы из стран ЕС, но и из других стран, в том числе и из РФ.
Противоэпидемиологические правила, принятые в Греции, такие как ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, также распространяются и на посетителей страны.
Въезжающие в страну туристы должны быть привиты от COVID-19, либо иметь отрицательный тест на "ковид", либо антитела к данному заболеванию.
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