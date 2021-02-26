22-летняя актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальных домогательствах, имевших место в 2018 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство France-Presse.
Тогда уголовное дело закрыли, но пострадавшая подала новый иск.
Юрист знаменитого актёра заявил, что сам Депардье свою вину не признаёт.
Девушка же заявляет о том, что актёр дважды совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера в своём доме в Париже. Ведётся расследование.
Имя актрисы не называется, но известно, что она давно знакома с Депардье. Именно он помогал ей начать карьеру в кино.
Фото: официальный инстаграм Жерара Депардье
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