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Жерару Депардье вновь предъявили обвинение в изнасиловании
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  • Опубликована сегодня в 1:16

Жерару Депардье вновь предъявили обвинение в изнасиловании

22-летняя актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании и сексуальных домогательствах, имевших место в 2018 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство France-Presse.

Тогда уголовное дело закрыли, но пострадавшая подала новый иск.

Юрист знаменитого актёра заявил, что сам Депардье свою вину не признаёт.

Девушка же заявляет о том, что актёр дважды совершал в отношении неё насильственные действия сексуального характера в своём доме в Париже. Ведётся расследование.

Имя актрисы не называется, но известно, что она давно знакома с Депардье. Именно он помогал ей начать карьеру в кино.

Фото: официальный инстаграм Жерара Депардье

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