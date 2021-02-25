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В Кирове прохожие обнаружили в сугробе младенца
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  • Опубликована сегодня в 0:23

В Кирове прохожие обнаружили в сугробе младенца

23 февраля в Лянгасово (Кировская область) местные жители нашли в сугробе ребёнка. На улице стоял 30-градусный мороз. На место происшествия вызвали "скорую помощь" и полицию.

Ребёнка доставили в больницу, признаков обморожения у него не обнаружили.

Мать малыша нашли в том же сугробе. Оказалось, что женщина с ребёнком возвращалась от родственников после отмечания праздника, но до дома не дошли. Отец ребёнка остался в гостях.

Полиция составила протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

"Сейчас обследованы их жилищные условия, нареканий нет. Сделан ремонт, продукты питания, спальное место — все имеется, — прокомментировал инцидент progorod43. ru детский омбудсмен по Кировской области Владимир Шабардин.

Малыш находится в больнице. Вопрос об изъятии его из семьи не рассматривается.

Фото: pixabay. com

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