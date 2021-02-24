Инцидент произошёл в Илекском районе, сообщает РИА "Новости".
Возгорание удалось оперативно устранить. В результате происшествия никто не пострадал. Временно пришлось приостановить транзит газа за границу.
"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — цитирует агентство сообщение руководства региона.
Фото: pixabay.com
В Центральноафриканской Республике прошел марш в поддержку FACA
В Центральноафриканской Республике прошел марш в поддержку военных FACA. Участниками марша стали более четырех тысяч представителей различных религиозных конфессий страны.
Премьер-министр ЦАР объявил о полном освобождении города Иппи в центральной части страны
Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором рассказал об освобождении города Иппи.
Нарушения СанПиНа поставщиком соцпитания "Фирма Флоридан" встречаются последние 10 лет
Многочисленные жалобы на качество питания в школах Петербурга спровоцировали проверки поставщиков социального питания в городе. Чаще всего критикуют компании "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание".
По петербургским улицам бродят более 100 тысяч бездомных кошек
Многие кошки вынуждены жить в подвалах жилых домов.