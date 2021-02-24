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В Илекском районе Оренбургской области произошёл взрыв
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  • Опубликована сегодня в 0:05

В Илекском районе Оренбургской области произошёл взрыв

Инцидент произошёл в Илекском районе, сообщает РИА "Новости".

Возгорание удалось оперативно устранить. В результате происшествия никто не пострадал. Временно пришлось приостановить транзит газа за границу.

"Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня", — цитирует агентство сообщение руководства региона.

Фото: pixabay.com

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