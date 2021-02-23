В Центральноафриканской Республике прошел марш в поддержку FACA

В Центральноафриканской Республике прошел марш в поддержку военных FACA. Участниками марша стали более четырех тысяч представителей различных религиозных конфессий страны.

Как сообщает издание Ndjoni Sango, жители Банги — столицы ЦАР — выступают с призывами о стабилизации обстановки в стране. Также они хотят, чтобы общественность объединилась. Это, по словам демонстрантов, позволит восстановить мир в регионе. На марше звучал лозунг "Христиане и мусульмане вместе".

В религиозных сообществах проводят молитвы за республику — все хотят, чтобы в стране скорее наступил мир. Боевиков из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС) никто не поддерживает.

Отметим, что на марше поддерживали не только бойцов FACA, но и инструкторов из России, по версии некоторых СМИ, якобы имеющих отношение к "ЧВК Вагнера".

Жители республики благодарны им за помощь в освобождении территорий республики от боевиков. Христиане и мусульмане, принимавшие участие в шествии, хотели показать, что перед лицом опасности народ сплочен и представляет собой "единый фронт мира и безопасности".

Напомним, бойцам FACA помогают как российские инструкторы, так и военные из Руанды. Их поддержка позволила правительственной армии вернуть контроль над федеральной трассой RN3. Она соединяет республику с Камеруном.

Инструкторы не только обучают бойцов FACA, но и консультируют местных командиров. Подготовка уже принесла положительный результат: в ЦАР освободили такие города, как Иппи, Буар, Бамбари, Боаро, Боссемптеле, Ялоке и еще ряд населенных пунктов.