В Центральноафриканской Республике прошел марш в поддержку FACA

В Центральноафриканской Республике прошел марш в поддержку военных FACA. Участниками марша стали более четырех тысяч представителей различных религиозных конфессий страны.
Как сообщает издание Ndjoni Sango, жители Банги — столицы ЦАР — выступают с призывами о стабилизации обстановки в стране. Также они хотят, чтобы общественность объединилась. Это, по словам демонстрантов, позволит восстановить мир в регионе. На марше звучал лозунг "Христиане и мусульмане вместе".
В религиозных сообществах проводят молитвы за республику — все хотят, чтобы в стране скорее наступил мир. Боевиков из "Коалиции патриотов за перемены" (СРС) никто не поддерживает.
Отметим, что на марше поддерживали не только бойцов FACA, но и инструкторов из России, по версии некоторых СМИ, якобы имеющих отношение к "ЧВК Вагнера".
Жители республики благодарны им за помощь в освобождении территорий республики от боевиков. Христиане и мусульмане, принимавшие участие в шествии, хотели показать, что перед лицом опасности народ сплочен и представляет собой "единый фронт мира и безопасности".
Напомним, бойцам FACA помогают как российские инструкторы, так и военные из Руанды. Их поддержка позволила правительственной армии вернуть контроль над федеральной трассой RN3. Она соединяет республику с Камеруном.
Инструкторы не только обучают бойцов FACA, но и консультируют местных командиров. Подготовка уже принесла положительный результат: в ЦАР освободили такие города, как Иппи, Буар, Бамбари, Боаро, Боссемптеле, Ялоке и еще ряд населенных пунктов.
Премьер-министр ЦАР объявил о полном освобождении города Иппи в центральной части страны
Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором рассказал об освобождении города Иппи.
Миллионы японцев не получат вакцину Pfizer из-за неправильных шприцов
В Японии миллионы граждан не смогут привиться от COVID-19 вакциной Pfizer из-за неправильных шприцов.
Нарушения СанПиНа поставщиком соцпитания "Фирма Флоридан" встречаются последние 10 лет
Многочисленные жалобы на качество питания в школах Петербурга спровоцировали проверки поставщиков социального питания в городе. Чаще всего критикуют компании "Фирма Флоридан" и "Артис-Детское питание".
По петербургским улицам бродят более 100 тысяч бездомных кошек
Многие кошки вынуждены жить в подвалах жилых домов.