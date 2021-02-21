Школа № 362 в Петербурге столкнулась с жалобами родителей на питание и работу директора

Пользователи соцсети "ВКонтакте" отреагировали на скандал вокруг качества питания в школе №362 Московского района Петербурга и поведения её директора. Некоторые из них предложили методы, способные призвать виновных к ответственности.

Так, Павел Б, который представился на своей странице "общественным деятелем по вопросам организации социального питания", посоветовал родителям жаловаться на поставщика питания в специальном разделе портала "Госуслуги". Отметим, что за еду в данном учебном заведении отвечает компания "Столовая №14".

Кроме того, эксперт посоветовал привлечь к ответственности директора 362 школы, который в ответ на критику качества еды в школьной столовой принялся угрожать ученикам. По словам Павла Б., для этого родителям нужно подать массовую жалобу.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в паблике "Школьный ревизорро" появился пост, в котором родители учеников школы №362 жаловались на качество еды от "Столовой №14". Свои слова они подкрепили фотографиями блюд из школьной столовой.

После публикации материала, дирекция школы повела себя недопустимо. По словам родителей, директор-депутат вместе с классным руководителем позволили себе кричать на детей и запугивать через них родителей.

Пользователям "ВКонтакте" показалось странным поведение директора. Так, Анастасия Д. считает, что у руководителя школы и "Столовой №14" имеются тайные договоренности.

Кроме того, женщина прокомментировала предложение Павла Б. пожаловаться на поставщика и дирекцию школы. По её словам, в свое время родители уже пытались таким способом призвать к ответу "Фирму Флоридан", однако никаких результатов они так и не добились.

Специалист поспешил уверить Анастасию Д., что все методы действенны, если проявить настойчивость и упорство. Помимо прочего, по мнению Павла Б., важна огласка подобных случаев недобросовестного выполнения компаниями своей работы. "Флоридан" уже не раз уличали в нарушении СанПиНов, и максимальной мерой наказания, по его мнению, должен стать полный запрет на участие в госторгах на поставку соцпитания.

Отметим, что "Фирма Флоридан" не первый раз привлекает к себе внимание госструктур. Так, УФАС три раза уличил "Флоридан" в картельном сговоре с компанией "Артис — детское питание" и другими поставщиками. Однако фирма до сих пор допущена до работы с учебными заведениями Петербурга.

Ранее Московский район был признан худшим в сфере организации питания в школах и детских садах. Стоит отметить, что именно в этом районе "Столовая №14" заключила больше всего контрактов на поставку школьного питания, что подтверждают данные с сайта госзакупок. Общая сумма контрактов составила 168,8 миллиона рублей.