Пригожин намерен добиться справедливого приговора в судебном разбирательстве с Шевченко и "Собеседником"

Если издание "Собеседник" хочет избежать наказания по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, редакция должна публично признать вину и выразить сожаление за публикацию порочащих сведений.

В пресс-службе "Конкорда" сообщили, что к предпринимателю по электронной почте обратился юрист "Собеседника" Роман Шишкин. Он снова попросил Пригожина пойти на мировую в суде и отказаться от требования компенсации морального ущерба на сумму в пять миллионов рублей.

Пресс-служба "Конкорда" также опубликовала текст письма от адвоката издания, пришедшего на почту Евгения Пригожина.

26 февраля состоится заседание суда, на котором будет рассматриваться статья Максима Шевченко на сайте "Собеседника". Юристы "Конкорда" напомнили, ранее суд отказал удовлетворить исковые требования к Шевченко. Юридическая служба считает это решение необоснованным и намерена его обжаловать. Если 26 февраля суд вынесет такое же решение, как и в двух предыдущих случаях, его обжалуют в Мосгорсуде и других инстанциях.

Евгений Пригожин готов идти до конца и добиваться справедливого приговора для тех, кто нарушает закон, распространяя в Сети лживую информацию.

"Мы уже неоднократно заявляли, что приветствуем любое решение суда, главное, чтобы была создана практика, в которой будут поставлены все точки над "и" и диалоги в медиа-пространстве могут вестись, в том числе в оскорбительной манере. Евгений Викторович проинформирован о всех возможных рисках этого дела. Однако он придерживается мнения, что лучше проиграть битву, но выиграть войну" - отметили в пресс-службе компании "Конкорд".

Иски бизнесмена о защите чести, достоинства и деловой репутации никак не связаны с личными или политическими интересами и взглядами. Главная цель — это борьба с распространением в Сети статей, содержащих фейки и оскорбления.