Жители Тамбова проголосовали за проект реконструкции сетей, предложенный врио мэра

Председатель регионального совета партии "РОДИНА", врио мэра Тамбова Максим Косенков во время общественных слушаний на тему дальнейшей судьбы водоснабжения и водоотведения объяснил жителям важность концессионного соглашения, после чего тамбовчане сами приняли важное решение.

В ходе общественных слушаний 19 февраля по поводу необходимости ремонта и замены изношенной системы водоснабжения и водоотведения Тамбова, врио мэра города Максим Косенков объяснил жителям, что единственным выходом в сложившейся ситуации он видит заключение концессионного соглашения между городом и ОАО "Российские коммунальные системы". При этом он отметил, что принятие таких важных решений невозможно без учета мнения горожан. Особенно учитывая тот момент, что стоимость замены действующей системы не сильно, но все же повлияет на городские тарифы ЖКХ.

"В нашей работе, администрации города и депутатского корпуса, преследуется главная цель — чтобы любые решения, принимаемые властью, были ответственными", — сказал врио мэра Тамбова, председатель регионального совета партии "РОДИНА" Максим Косенков.

По сообщению пресс-службы партии "РОДИНА", общественные слушания длились три часа, но по итогу большинство жителей приняли доводы врио мэра Тамбова Максима Косенкова, проголосовав за заключение концессионного соглашения.