На фоне смягчения COVID-ограничений в Петербурге выросли смерти и госпитализации

В Петербурге резко возросла смертность от коронавируса. Увеличилось число госпитализаций пожилых людей. Ухудшение эпидемиологической обстановки может быть связано с одобрением главой Управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталией Башкетовой решения о смягчении ряда COVID-ограничений. Подробности сообщило издание Delta News.

По сведениям с сайта стопкоронавирус. рф, 20 февраля в Северной столице заболело 1092 человека, скончалось — 52. В общероссийской статистике город стабильно держится на втором месте по заболеваемости и смертности от COVID-19. В последние три дня зафиксировано резкое ухудшение эпидобстановки: 18 февраля от ковида скончалось 42 человека, 19 февраля — 47 и 20 февраля — 52. Сообщается, что в последние несколько дней госпитализировали много больных старше 70 лет.

Предварительной причиной ухудшения эпидемиологической обстановки могло стать смягчение ряда ограничительных мер. 12 февраля Смольный внес изменения в постановление в том числе с учетом рекомендаций главы петербургского Роспотребнадзора и главного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой. Еще тогда экспертное сообщество предостерегало о поспешно принятом решении властей.

Напомним, об ухудшении ситуации из-за отмены ряда ограничений предупреждал врач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков. По его словам, с окончанием зимы и наступлением весны может увеличиться рост заболеваемости COVID-19. О третьей волне коронавируса в апреле-мае также говорил сотрудник "Городской больницы № 40" Олег Глотов. Медики связывали это с появлением новых штаммов ковида, снижением иммунитета и пробуждением сезонных респираторных вирусных инфекций.