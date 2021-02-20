Премьер-министр ЦАР объявил о полном освобождении города Иппи в центральной части страны

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором рассказал об освобождении города Иппи. Отвод боевиков из населенного пункта стал частью масштабной спецоперации национальной армии республики (FACA).

Напомним, подразделения вооруженных сил Центральноафриканской Республики проводят контртеррористическую операцию, продвигаясь по трассе из Бамбари в Бриа.

Ранее стало известно, что под контроль правительства перешел и город Бамбари, который до этого контролировали боевики "Союза за мир в Центральноафриканской Республике" (UPC).

Премьер-министр республики поздравил солдат с успешным проведением по зачистке Иппи, а также выразил отдельную благодарность российским инструкторам и руандийским военнослужащим, которые помогли освободить город.

Фирмен Нгребада также отметил, что иностранные военнослужащие и специалисты оказали неоценимую помощь в борьбе с экстремистами, которые терроризировали мирное население. Премьер-министр ЦАР уверен, что зона государственного контроля будет расширяться и совсем скоро вся страна освободится от боевиков.

Напомним, инструкторы из России, которых некоторые журналисты называют бойцами "ЧВК Вагнера", уже более двух лет обучают военнослужащих ЦАР. Благодаря работе россиян FACA за короткое время смогла из отдельных формирований превратиться в армию, способную разгромить боевиков в стране.