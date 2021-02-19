Власти Петербурга насчитали в городе более 100 тысяч бездомных кошек и около 5 тысяч бездомных собак. Такие данные приводит глава петербургского управления ветеринарии Юрий Андреев.

Многие кошки вынуждены жить в подвалах жилых домов. Их не прививают и чипируют.

В том, что в Северной столице растёт число безнадзорных животных, виноваты горожане.

"Заканчивается дачный сезон, строительные работы, и прикормленные животные расходятся по городу. К сожалению, эта проблема существует", — пояснил эксперт.

В Петербурге работают 17 приютов для бездомных животных, в которых содержатся две тысячи собак и две тысячи кошек, сообщает "Интерфакс".

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