В нескольких школах и детсадах Пушкинcкого района выявлены нарушения санитарных норм

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили санитарно-эпидемиологические условия в школе №93 и ряде других образовательных учреждениях Пушкинского района. Оказалось, что продукция в пищеблоке хранится с нарушениями, а условия приготовления блюд не соблюдены.

В детских садах №15, №33, №39 и в школах-интернатах №16 и №67 организация соцпитания также была проведена с нарушениями. Против заведующих столовых возбуждено дело по 6.6 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения"). Впрочем, за качество продукции и условия ее хранения и приготовления отвечают не только они — значительная доля ответственности лежит и на поставщиках.

По данным zakupki. gov. ru, в конце 2020 года состоялось восемь аукционов по поставкам питания в учреждения Пушкинского района. Один из них выиграла компания ООО "Торговый Дом "Ленинградский", предложившая наименьшую цену — 69 515 184 рублей. Изначально стоимость составляла 92 686 912 рублей. Остальные тендеры выиграл комбинат питания АО "Артис-Детское питание" с общей стоимостью контрактов 269,7 млн рублей.

Примечательно, что и "Артис-Детское питание", и ООО "Торговый Дом "Ленинградский" обслуживают одни и те же образовательные учреждения, поставляя туда разные продукты. Среди общих заказчиков можно назвать детские сады №15, 33, 39, а также школы-интернаты №16 и №67.

В школу №93 поставкой горячего питания занимается "Артис". Заявленная стоимость тендера составила 37 млн рублей, но компания сбила цену до 19 млн.

Качество продукции "Артиса" давно вызывает вопросы как у родителей, так и у специалистов. Еще в прошлом году Роспотребнадзор заинтересовался деятельностью организации. Тогда поставщик выиграл тендер только благодаря занижению стоимости контракта на поставку питания в детский сад №71 на 40%. Несмотря на рекомендованную сумму в 173 рубля, дети будут получать обеды стоимостью 79 рублей.

Также компанию "Артис-Детское питание" уличили в картельном сговоре. Это стало известно благодаря расследованию антимонопольной службы Санкт-Петербурга. Поставщики питания распределяли между собой контракты и создавали видимость конкуренции на аукционах.

По данным proverki.gov.ru, в марте этого года Генпрокуратура РФ проверит, выполняет ли "Артис" условия пожарной безопасности. В октябре пройдет еще одна проверка на предмет соблюдения компанией санитарно-эпидемиологического законодательства.