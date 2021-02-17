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Дороги Выборгского района Петербурге в 2020 году стали самыми опасными
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  • Опубликована сегодня в 20:41

Дороги Выборгского района Петербурге в 2020 году стали самыми опасными

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, антирейтинг 2020 года по количеству ДТП возглавил Выборгский район. Там произошло более 540 дорожных аварий. Также в пятерку наиболее опасных районов города вошли Невский, Калининский, Московский и Приморский.

В конце прошлого года СМИ писали, что первое место по количеству таких происшествий может занять именно Выборгский район. Только за ноябрь и декабрь 2020-го здесь произошло 360 аварий.

Отчеты районной администрации Валерия Гарнеца говорят о снижении количества ДТП, но статистика ГИБДД указывает на обратное. С каждым годом число аварий в Выборгском районе увеличивается. В 2017 году было зарегистрировано более 580 происшествий, в 2018-м эта цифра достигла 590 случаев, а в 2019-м их произошло уже более 600.

По некоторым данным, на это может влиять неудовлетворительный уровень благоустройства дорог в районе. Ранее СМИ сообщали о недостатке пешеходных переходов, что также может влиять на количество ДТП.

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