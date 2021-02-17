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Петербургские коммуналки будут расселять по новым правилам
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  • Опубликована сегодня в 20:41

Петербургские коммуналки будут расселять по новым правилам

Теперь право на улучшение жилищных условий будут иметь только малоимущие петербуржцы.

Автор данной инициативы губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает "Правда.Ру", в ЗакСе уже одобрили соответствующий законопроект.

Кроме того, теперь петербуржцы, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, принимать участие в программе расселения коммунальных квартир. запрет не распространяется на ветеранов, многодетных семей и инвалидов.

Фото: twitter. com

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