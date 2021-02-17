Теперь право на улучшение жилищных условий будут иметь только малоимущие петербуржцы.
Автор данной инициативы губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщает "Правда.Ру", в ЗакСе уже одобрили соответствующий законопроект.
Кроме того, теперь петербуржцы, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, принимать участие в программе расселения коммунальных квартир. запрет не распространяется на ветеранов, многодетных семей и инвалидов.
Фото: twitter. com
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