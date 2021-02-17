Теперь право на улучшение жилищных условий будут иметь только малоимущие петербуржцы.

Автор данной инициативы губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщает "Правда.Ру", в ЗакСе уже одобрили соответствующий законопроект.

Кроме того, теперь петербуржцы, которые стоят в очереди на улучшение жилищных условий, принимать участие в программе расселения коммунальных квартир. запрет не распространяется на ветеранов, многодетных семей и инвалидов.

Фото: twitter. com