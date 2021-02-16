Юристы Пригожина считают необоснованным решение суда по иску к Шевченко

В юридической службе компании "Конкорд" прокомментировали решение суда по искам о защите чести и достоинства петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к тележурналисту Максиму Шевченко. По мнению юристов компании, вынесенное судебное решение необоснованно, противоречит государственной линии на усиление ответственности за клевету и оскорбление личности и расширяет возможности для аморальных нападок на граждан.

Савеловский районный суд города Москвы вынес 16 февраля решение об отказе во взыскании материальной компенсации с журналиста Шевченко по двум искам бизнесмена Пригожина.

В ходе слушания дела ответчик Шевченко не настаивал на том, что говорил про истца Пригожина исключительно правду — он утверждал, что это было его частное мнение. При этом он апеллировал к своей профессиональной принадлежности и утверждал, что как журналист имеет право на ошибку, поскольку не является юристом и не обязан уметь толковать определения из Уголовного Кодекса.

По мнению юриста "Конкорда", суд "открыл ящик Пандоры", ведь теперь представители прессы смогут безнаказанно унижать кого им вздумается (вплоть до общественных и политических деятелей), прикрываясь неискушенностью в определениях клеветы и оскорблений.

В юрслужбе убеждены, что предоставили все необходимые доказательства, а потому Мосгорсуд может отменить решение районной судебной инстанции как незаконное. Прецедент уже есть — отмена двух определений Черемушкинского районного суда столицы по искам о защите чести и достоинства к представителям оппозиционных кругов.

Сам Евгений Пригожин заявил, что готов принять любое решение суда. Но поскольку юристы не признают вынесенный вердикт законным, то они могут его обжаловать.

"Есть инстанции для обжалования и возможность добиться своего, но если судебная практика сложится, что оскорблять могут все друг друга, то что же, так тому и быть. Если Максим Шевченко занес денег кому-то, то это свидетельствует о вреде оппозиции в нашей стране, которая еще даже не получив власть уже развращает ее", — заявил владелец "Конкорда".

Если же окажется, что неправы юристы, то это будет свидетельством беспристрастной работы российских судов, руководствующихся только буквой закона. А значит, прозападные деятели вроде Навального получают сроки за правонарушения вполне заслуженно.

"В любом случае патриоты "в дамках" и это радует. Поздравляю господина Шевченко и жду от него дальнейших поводов подать на него иски", — подвел черту Пригожин.

Стоит отметить, что предприниматель подавал исковые требования о защите чести и достоинства к самому Алексею Навальному и его подручным — Любови Соболь и Владимиру Милову.