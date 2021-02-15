Борьба с незаконной торговлей в Калининском районе не приносит результатов

Администрация Калининского района снова отчиталась об очередной проверке, связанной с пресечением нелегальной торговли. При этом местные жители уверены, что ситуация только ухудшается, и рейды повлиять на нее не могут.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице администрации Калининского района в Сети, сотрудники отдела законности остановили работу "точек-рецидивистов" на Проспекте Просвещения и Гражданском проспекте. После проверки был изъят товар и составлены протоколы об административных правонарушениях.

Петербуржцы пишут, что появление многочисленных торговых точек связано с неэффективной работой чиновников. Они уверены, что было бы логичнее организовать комфортные условия для торговли, взимая с предпринимателей арендную плату. Но для местных властей это будет невыгодно.

За последний год количество незаконных точек в Калининском районе заметно возросло, что сильно возмущает жителей. Многие пользователи отмечают, что уличные торговцы оставляют после себя мусор и грязь, а качество их товаров вызывает немало вопросов.

Жители пишут, что заметный рост числа незаконных торговых точек может быть связан с тем, что это приносит чиновникам и ответственным службам большую прибыль. Именно по этой причине районная администрация не обращает внимания на жалобы горожан и продолжает тратить бюджетные средства, имитируя борьбу с торговцами.

В последнее время проблема незаконной торговли в Калининском районе становится все более острой. Этот вопрос даже стал предметом обсуждения в городском ЗакСе — депутаты обратили внимание на ситуацию после жалоб от местных жителей. Законотворцы раскритиковали работу главы Калининского района Василия Пониделко и предложили провести расследование на парламентарном уровне, чтобы точно определить все нарушения.