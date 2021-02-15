В селе Петропавловка 10-летний школьник сообщил, что учительница русского языка схватила и дёрнуло его на уроке за больное ухо, сообщает СУ СК по Республике Бурятия.
Из-за этого у мальчика могут возникнуть необратимые проблемы со слухом, так как он недавно перенёс операцию.
По данным следствия, 8 февраля во время урока русского языка мальчик не расслышал задание и не приступил к его выполнению, что и стало причиной гнева учительницы.
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