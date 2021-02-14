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  • Опубликована сегодня в 16:25

"Есть невозможно": ученица школы №655 оценила качество питания от "Фирмы Флоридан"

В социальных сетях родители школьников продолжают делиться своим отношением к качеству предоставляемого в столовых питания. Многие жители Санкт-Петербурга недовольны качеством завтраков и обедов, которые попадают на столы учеников школ.

Но от действий недобросовестных поставщиков страдают не все учащиеся. Некоторые образовательные учреждения подобных проблем не испытывают. Чего не скажешь о школе №655.

В комментариях к сюжету телеканала "78", в котором журналисты разбирались с проблемами горячего питания в школах № 618 и 631, куда поставляет еду "Фирма Флоридан", появился весьма любопытный комментарий.

Как пишет Ирина М., старший ребенок постоянно жалуется на проблемы с животом. Младшая дочка сейчас в школе не ест. По словам девочки, употреблять еду из столовой просто невозможно. Вот только жалобы, как добавляет Ирина, не помогают.

"Есть невозможно": ученица школы №655 оценила качество питания от "Фирмы Флоридан". 9504.jpeg

Что же за компания обслуживает эту школу? Ответить на этот вопрос поможет сайт rusprofile.ru. Судя по данным с ресурса, организацией питания с 2015 года в школе №655 занимается АО "Фирма Флоридан".

Компания зачастую выкладывает рационы питания в своем официальном паблике. И в данном плане наблюдается интересная ситуация. Параллельно с комментарием Ирины М. поставщик решил показать, чем кормил детей нескольких образовательный учреждений: №580, №632, №655 и №777. "Для заботливых родителей", — сообщается в группе.

"Есть невозможно": ученица школы №655 оценила качество питания от "Фирмы Флоридан". 9503.jpeg

В этом списке оказалось и вышеупомянутое образовательное учреждение №655. Вот только "заботливые родители" сразу обратили внимание на то, что на столах детей оказался продукт питания, который входит в список "запрещенных". К примеру, на завтрак классу 3 "А" предложили кашу и бутерброды с колбасой. Появление сырокопченой колбасы нарушает требования СанПиНа 2.3/2.4.3590-20.

Напомним, что АО "Фирма Флоридан" в последнее время не сходит со страниц СМИ. Компания неоднократно попадала в центр внимания после расследований УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольщикам трижды удавалась доказать факт картельного сговора предприятия с другими участниками рынка.

Да и к качеству продуктов питания у общественников и родителей есть вопросы. Ранее их озвучивают в паблике "Школьный ревизорро", который был создан для борьбы с недобросовестными поставщиками.

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