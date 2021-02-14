"Есть невозможно": ученица школы №655 оценила качество питания от "Фирмы Флоридан"

В социальных сетях родители школьников продолжают делиться своим отношением к качеству предоставляемого в столовых питания. Многие жители Санкт-Петербурга недовольны качеством завтраков и обедов, которые попадают на столы учеников школ.

Но от действий недобросовестных поставщиков страдают не все учащиеся. Некоторые образовательные учреждения подобных проблем не испытывают. Чего не скажешь о школе №655.

В комментариях к сюжету телеканала "78", в котором журналисты разбирались с проблемами горячего питания в школах № 618 и 631, куда поставляет еду "Фирма Флоридан", появился весьма любопытный комментарий.

Как пишет Ирина М., старший ребенок постоянно жалуется на проблемы с животом. Младшая дочка сейчас в школе не ест. По словам девочки, употреблять еду из столовой просто невозможно. Вот только жалобы, как добавляет Ирина, не помогают.

Что же за компания обслуживает эту школу? Ответить на этот вопрос поможет сайт rusprofile.ru. Судя по данным с ресурса, организацией питания с 2015 года в школе №655 занимается АО "Фирма Флоридан".

Компания зачастую выкладывает рационы питания в своем официальном паблике. И в данном плане наблюдается интересная ситуация. Параллельно с комментарием Ирины М. поставщик решил показать, чем кормил детей нескольких образовательный учреждений: №580, №632, №655 и №777. "Для заботливых родителей", — сообщается в группе.

В этом списке оказалось и вышеупомянутое образовательное учреждение №655. Вот только "заботливые родители" сразу обратили внимание на то, что на столах детей оказался продукт питания, который входит в список "запрещенных". К примеру, на завтрак классу 3 "А" предложили кашу и бутерброды с колбасой. Появление сырокопченой колбасы нарушает требования СанПиНа 2.3/2.4.3590-20.

Напомним, что АО "Фирма Флоридан" в последнее время не сходит со страниц СМИ. Компания неоднократно попадала в центр внимания после расследований УФАС по Санкт-Петербургу. Антимонопольщикам трижды удавалась доказать факт картельного сговора предприятия с другими участниками рынка.

Да и к качеству продуктов питания у общественников и родителей есть вопросы. Ранее их озвучивают в паблике "Школьный ревизорро", который был создан для борьбы с недобросовестными поставщиками.