Возможности применения нового российского бронекостюма стали предметом активной дискуссии среди западных аналитиков.
Российская государственная корпорация "Ростех" объявила о том, что создает бронекостюм нового поколения, который поступит в войска к 2035 году. Компания отметила, что новая боевая экипировка будет защищать гораздо надежнее, чем имеющиеся типы бронезащиты, она сможет остановить пулю калибра 12,7 мм, которая на расстоянии 1 000 метров способна поражать легкобронированную технику.
Такое утверждение российских специалистов вызвало весьма скептическую реакцию в западных СМИ. Однако издание Forbes отмечает, что "просто отмахнуться" от заявления "Ростеха" невозможно.
"Вес патрона калибра 12,7 мм в четыре раза превышает вес 7,62-мм боеприпаса и обладает большей скоростью, — говорит аналитик Роберт Банкер из компании C/O Futures. — Но основную разницу в поражающем действии обеспечивает энергия воздействия на цель".
Но есть и другая проблема, состоящая в том, что просто остановить пулю недостаточно. Отмечаемое Банкером чудовищное воздействие подобно тому, как человека лягает копытом лошадь. В пресс-релизе "Ростеха" написано, что новая броня будет включать "специальные ударопоглащающие компоненты", которые защищают от такого рода тупых травм.
"Русские уже представили защитную экипировку второго поколения "Сотник", которая включает экзоскелет, позволяющий солдату легко переносить 50 и более килограммов груза. Российские саперы пользовались этой защитной экипировкой в Сирии, и по всей видимости, небезуспешно. Однако до создания экзоскелета с приводом пока далеко", — пишет издание.
Кандидат исторических наук, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин назвал обсуждение производимой "Ростехом" продукции западными экспертами показателем успешности российского предприятия. Также он объяснил, почему усмешки западных экспертов развеются в скором времени.
"Я думаю, что со временем американские сомнения разрешатся. Ребята из "ЧВК Вагнера", например, вполне могут провести полевые испытания новой защиты в нужных условиях. На Западе еще будут стремиться повторить это. В конце концов, лучше, если вас лягнет лошадь, чем если вас убьют, так же?", — комментирует западную полемику Бредихин.
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