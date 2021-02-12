Эколог Грибалев рассказал, где можно взять деньги для ликвидации золоотвала на Дальневосточном

Решить проблему с золоотвалом в Невском районе можно за счет привлечения средств федерального бюджета, считает эколог и член Общественного совета при Минприроды РФ Сергей Грибалев. Подробности сообщил портал Peterburg-news.

Эколог Сергей Грибалев поделился своим мнением с изданием Peterburg-news по поводу решения проблемы с золоотвалом на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Зольной в квартале СУН-16 Невского района. Эксперт считает, что помимо бюджета города, средства на ликвидацию объекта можно запросить у федерального центра.

"Я вот точно знаю, что Минприроды РФ очень заинтересовано в улучшении экологической обстановки в городских поселениях. У них даже целая программа под это есть — федеральный проект "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология" — прим. ред), где объекты экологического ущерба вносятся в реестр. Здесь можно было бы получить федеральное финансирование", — отметил эксперт в беседе с Peterburg-news.

По словам эколога, ранее Санкт-Петербурга поучил из федерального бюджета для рекультивации полигона "Красный Бор". Золоотвал на Дальневосточном проспекте может быть ликвидирован аналогичным образом.

Ранее эколог в беседе с Peterburg-news рассказал, что в 2019 году специалисты Росприроднадзора провели анализ проб, взятых на золоотвале на Дальневосточном проспекте. В них были найдены отходы, относящиеся к 3-4 классу опасности. По его словам, проверку провели исключительно "для галочки". Причина — жалобы местных жителей, которые нужно было отработать. При этом никакого комплексного обследования золоотвала никто не делал, поэтому и реальной картины никто не видит. Если же руководствоваться тем, что сюда скидывали отходы ГУП "Экострой" и "Красного Бора", то есть все основания полагать, что на участке рядом с кварталом социального жилья СУН-16 можно обнаружить отходы 1 и 2 классов опасности.