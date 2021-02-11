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Освобожденный из ливийского плена Шугалей рассказал о своем заточении и планах на будущее
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  • Опубликована сегодня в 18:28

Освобожденный из ливийского плена Шугалей рассказал о своем заточении и планах на будущее

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей дал интервью Марии Бутиной в рамках проекта "Своих не бросаем", сообщает RT.

В ходе разговора социолог оценил роль фильмов "Шугалей" и "Шугалей-2", которые посвящены его незаконному заточению в частной тюрьме "Митига". По его словам, картины помогли его освобождению.

"Даже на допросе сказали о фильме. Отношение изменилось: они стали боятся… Мне говорили, что идет давление на консульство в Ливии и в Москве", — сказал он.

Вспоминая первые дни вне воли Шугалей отметил миролюбивость простых ливийцев, которые несмотря на боевые действия в стране старались жить обычной жизнью. Также он предположил, почему был арестован.

"Вообще арест был направлен, наверное, на то, чтобы спровоцировать Россию и втянуть её в этот конфликт", — сказал Шугалей, добавив, что "жирную точку" в ряде возможных причин его ареста поставила встреча со вторым сыном Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи.

Максим Шугалей в ходе интервью рассказал о сделках, которые ему предлагали похитители. В частности, социологу предлагали сотрудничество, за которое можно было выбрать страну, в которой жить в будущем.

"Мы перевезем твою семью. Дадим работу", — вспоминает ученый слова похитителей.

В заточении социолог, как и другие заключенные, ждал освобождения. Но когда боевые действия закончилась, он почувствовал отчаяние. Ситуацию усугубил карантин из-за коронавируса, когда даже охрана перестала меняться. Все жили в стенах тюрьмы, как заключенные, так и охранники.

Что касается планов на будущее, то Максим Шугалей намерен продолжить работу в ФЗНЦ.

В мае 2019 года социолог и его коллега переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в Триполи. Полтора года их незаконно удерживали в частной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений. В декабре прошлого года при активном участии российских властей социолог вернулся на Родину.

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