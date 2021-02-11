Подставные защитники "Фирмы Флоридан" удалили аккаунты в соцсетях после разоблачения

Реакция на сообщения СМИ о том, что поставщик школьного питания "Фирма Флоридан" мог пользоваться фейковыми аккаунтами для обеления собственной репутации, укрепили журналистов в их подозрениях.

Подставные интернет-пользователи не только восхваляли "Флоридан", но и набрасывались на людей, негативно высказывающихся о работе комбината питания. Подобная ситуация произошла с Елизаветой С, выразившей в официальной группе предприятия недовольство по поводу качества оказываемых услуг.

После публикации негативного комментария Елизавете ответили сразу три дамы: Катя Багрий, Жанна Чистякова и Ксения Алмазова. Анализ страниц показал, что с большой долей вероятности данные профили поддельные и принадлежат одному человеку.

Некоторое время спустя с аккаунтами, делавшими рекламу "Фирме Флоридан", начали происходить странные вещи. Страницы были удалены, причем практически в одно время. Данный факт подтверждает версию о том, что аккаунты фейковые и принадлежат одному владельцу. Ранее эти предположения косвенно доказывало то, что "женщины" практически одновременно написали практически идентичные комментарии, а потом дружно вышли из Сети.

Ответить на вопрос, удалил ли аккаунты сам владелец или же это сделала администрация "ВКонтакте" в целях борьбы с ложными страницами, невозможно.

Так или иначе, в данном случае можно выделить следующий момент: если организатор крайне неудачной кампании в поддержку "Фирмы Флоридан" удалил аккаунты самостоятельно — это выглядит попыткой замести следы, поскольку спасти репутацию комбината питания не удалось. Более того, это только усугубило ситуацию.

Теперь "Фирме Флоридан" предстоит долгий путь оправданий как по фактам многочисленных жалоб на качество услуг комбината, так и по поводу травли граждан, критикующих предприятие, при помощи фейковых аккаунтов в социальных сетях. В этом контексте уместно добавить, что администрация группы "Фирмы Флоридан" до сих пор не удалила подозрительные комментарии.