Обитающие в Бразилии обезьяны игрунки способны подслушивать "разговоры" сородичей. К такому выводу пришли швейцарские биологи, сообщает издание "Популярная Механика". Кроме того, эти приматы обладают способностью интерпретировать услышанное.
Учёные решили выяснить, как эти животные будут реагировать на записанные "разговоры" их сородичей. В результате они выяснили, что игрунков больше интелесуют записи этих "бесед", чем записи одиноких бормотаний.
"Мы измеряли степень интереса по изменению температуры носа — если обезьяна проявляет заинтересованность, то у нее резко снижается температура носа. Оказалось, что если игрунки слышат запись диалога, то быстро эмоционально включаются в него. Более того, эксперименты показали, что обезьяны интересуются диалогом сородичей более активно, если понимают, что могут получить какую-то выгоду", — пояснили авторы исследования.
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