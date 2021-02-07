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Башкетова могла вмешаться в грибной бизнес Петербурга по заказу местных производителей
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  • Опубликована сегодня в 19:32

Башкетова могла вмешаться в грибной бизнес Петербурга по заказу местных производителей

4 февраля в ходе проверки одной из овощных баз Калининского района была конфискована крупная партия шампиньонов. Всего Роспотребнадзор изъял 10 тонн овощей, включая огурцы и помидоры. Причина — отсутствие документации, указывающей на страну происхождения. Скорее всего, конфискат ждет утилизация, как уже неоднократно происходило. СМИ подозревают, что РПН во главе с Наталией Башкетовой мог стать инструментом недобросовестной конкуренции.

За последние несколько лет рынок Северной столицы настолько перенасытился шампиньонами, что за минувший год цена их сбыта стала ниже на 22%. В Петербурге и Ленинградской области находятся три крупных предприятия, выращивающие этот вид грибов. Однако для удовлетворения потребностей города и области было бы достаточно мощностей всего одного предприятия (все три обеспечивают 10% потребностей страны). Впрочем, перенасыщение не останавливает региональные компании от выхода на петербургский рынок, но неизбежно ведет к еще более быстрому падению цен.

Вряд ли задержанная партия грибов в Калининском районе прибыла из-за рубежа, поскольку без финансового ущерба ни одна компания не смогла бы такое реализовать. Кажется более вероятной другая версия: Роспотребнадзор мог конфисковать продукцию, чтобы избавить местных поставщиков от региональных конкурентов. Это необходимо для удержания цен на одном уровне.

Ранее СМИ писали о роли Роспотребнадзора в конкурентной борьбе бизнесменов. Петербургское подразделение во главе с Наталией Башкетовой оказалось под подозрением из-за возможных коррупционных схем. Появилась информация, что ведомство за денежное вознаграждение от предпринимателей игнорирует нарушения в их работе или, наоборот, проявляет повышенный интерес к их конкурентам.

Проверка Роспотребнадзора больше похожа на попытку запугать региональных поставщиков и убрать их с рынка Петербурга. Отсюда возникает несколько резонных вопросов: кем она была заказана и против кого конкретно?

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