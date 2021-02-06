СМИ Грузии сравнили организации, у которых нет ничего общего

Грузинские журналисты поставили в один ряд ЧОП Moran Security Group и "ЧВК Вагнера", чем показали некомпетентность в данном вопросе. У этих организаций разный масштаб деятельности. Разницу пришлось объяснять изданию "Реалист".

Комментируя открытие в Грузии филиала Moran Security Group, местные СМИ почему-то назвали ее частной военной компанией.

"Компания занимается отправкой военных в зоны конфликтов. География очень занятная — Сирия, Ливия, Афганистан, Сомали. Чтобы было понятно, Moran Security Group занимается такими же делами, как известная "ЧВК Вагнера", только в отличие от последних наши герои куда менее известны, а значит более закрыты и дисциплинированы", — написали в "Грузия Online".

Здесь важно отметить, что Moran Security Group — охранное предприятие, чей максимум — это охрана судов от пиратских нападений. Причем ЧОП уже успел попасть в неприятности в Нигерии, когда экипаж принадлежащего компании судна арестовали. Освободить людей помогали российские дипломаты.

"Международная группа компаний, представляющих комплексные услуги в области безопасности, консалтинга, транспортных перевозок и медицинского обеспечения", — так позиционирует себя компания Алексея Бадикова.

Охрана, конвоирование, разминирование — этим и занимаются сотрудники Moran Security Group. В боевых действиях они никогда не участвовали.

Тем временем "ЧВК Вагнера" — серьезная организация, бойцы которой прошли через многие горячие точки. По данным немецкого Deutsche Militärzeitschrift (DMZ), вагнеровцы сражались на стороне ополчения ЛДНР, помогая спасти мирное население Донбасса от вооруженных украинских формирований.

Есть данные об операциях вагнеровцев в Сирии, где они сыграли ключевую роль в освобождении Дейр эз-Зора, Пальмиры и Акербата от террористов. Также инструкторы "ЧВК Вагнера" тренируют армию ЦАР. Результаты таких тренировок налицо: солдаты Центральноафриканской республики успешно противостоят местным террористам.

Из всего этого издание "Реалист" делает закономерный вывод, что сравнивать ЧОП MoranSecurity Group и "ЧВК Вагнера" — мягко говоря, неверно.