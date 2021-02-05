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США обеспечат себе
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  • Опубликована сегодня в 0:02

США обеспечат себе "позицию силы" в борьбе великих держав

Власти США намерены действовать одновременно по нескольким направлениям внутренней и внешней политики. В Вашингтоне считают, что необходимо обеспечить себе "позицию силы", так как без этого невозможно быть участником "конкуренции великих держав".

"Необходимо обеспечить позицию силы для США, чтобы участвовать в конкуренции великих держав и противостоять транснациональным угрозам, с которыми сталкиваются американцы", — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В связи с эти Соединённые Штаты хотят восстановить отношения со своими прежними союзниками и вернуться к ключевым международным институтам и соглашениям. Глава государства Джо Байден уже провёл переговоры по этому вопросу с важнейшими союзниками в Европе и Азии, отметил Салливан.

Фото: pixabay.com

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