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Часть россиян начнут получать пенсии с 5 февраля
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  • Опубликована сегодня в 19:17

Часть россиян начнут получать пенсии с 5 февраля

В Пенсионном фонде РФ сообщили о поступлении денежных средств, предназначенных на выплату пенсий россиянам, которые обычно получают деньги в банках или на карты.

Так, 4 февраля пенсионные выплаты перечислят гражданам, которые получают их с 5 по 9 февраля.

9-го февраля Пенсионный фонд профинансирует выплаты пенсий за 10-15 числа, 15-го — за 16-20, а 20-го — за 21-15.

Россияне, которые получают пенсии и другие социальные выплаты на почте, могут уточнить график в каждом отдельном регионе.

Фото: pixabay. com

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