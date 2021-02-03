В Пенсионном фонде РФ сообщили о поступлении денежных средств, предназначенных на выплату пенсий россиянам, которые обычно получают деньги в банках или на карты.

Так, 4 февраля пенсионные выплаты перечислят гражданам, которые получают их с 5 по 9 февраля.

9-го февраля Пенсионный фонд профинансирует выплаты пенсий за 10-15 числа, 15-го — за 16-20, а 20-го — за 21-15.

Россияне, которые получают пенсии и другие социальные выплаты на почте, могут уточнить график в каждом отдельном регионе.

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