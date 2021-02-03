"Главстрой": в Москве площадь парков для социокультурного досуга составляет 25 га

Как сообщает АО "Главстрой", в Москве более 25 га составляет общая площадь территорий, входящих в социокультурную программу парков компании.

Эта программа включает создание парковых комплексов в ЖК, возведенных компанией "Главстрой", а также благоустройство прилегающих территорий. Такой подход позволяет решать вопрос благоустройства территорий комплексно, учитывая интересы как жителей, так и представителей власти и бизнеса. Таким образом формируется бесшовная парковая среда города.

В настоящее время "Главстрой", основателем которого является предприниматель Олег Дерипаска, реализует программу в проектах ЖК "Береговой" и Balance. Новые проекты компании также разрабатываются с учетом социокультурного подхода. Так, на 1-й Магистральной улице разобьют парк, где будет культурно-выставочное пространство. Вдоль аллеи в парке для отдыхающих будут расположены:

рестораны,

магазины,

коворкинги,

галереи,

библиотеки,

предусмотрены и рабочие места для желающих поработать вдали от офиса и домашней суеты.

Благоустроят парк и рядом с проектом на Сретенке.

Стоит напомнить, что тренд на многофункциональную среду в России возник во время подготовки к Олимпиаде в Сочи 2014 года. Примером является сочинский курорт "Имеретинский", в который инвестировал Олег Дерипаска. Урбанисты взяли на вооружение такой подход и сейчас проектируют социокультурную среду в крупнейших городах России.

Социокультурная концепция парков "Главстроя" включает всесезонность и вариативность, продвижение активного образа жизни, а также развитие коммерческой инфраструктуры.

В "Береговом" двор и парк интегрированы в набережную. На территории имеются небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной Москвы-реки. Парк в Balance — это многофункциональное общественное пространство, которое решает задачу социализации горожан. Социокультурную концепцию парка Balance разработало бюро Citymakers — соавторы концепции парка "Зарядье". Строительство первого этапа парка планируется завершить в 2021 году.

