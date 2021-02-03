Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2021 : 75,9051
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2021 : 91,625
  1. Главная
  2. Недвижимость
  • Опубликована сегодня в 15:54

"Главстрой": в Москве площадь парков для социокультурного досуга составляет 25 га

Как сообщает АО "Главстрой", в Москве более 25 га составляет общая площадь территорий, входящих в социокультурную программу парков компании.

Эта программа включает создание парковых комплексов в ЖК, возведенных компанией "Главстрой", а также благоустройство прилегающих территорий. Такой подход позволяет решать вопрос благоустройства территорий комплексно, учитывая интересы как жителей, так и представителей власти и бизнеса. Таким образом формируется бесшовная парковая среда города.

В настоящее время "Главстрой", основателем которого является предприниматель Олег Дерипаска, реализует программу в проектах ЖК "Береговой" и Balance. Новые проекты компании также разрабатываются с учетом социокультурного подхода. Так, на 1-й Магистральной улице разобьют парк, где будет культурно-выставочное пространство. Вдоль аллеи в парке для отдыхающих будут расположены:

  • рестораны,
  • магазины,
  • коворкинги,
  • галереи,
  • библиотеки,
  • предусмотрены и рабочие места для желающих поработать вдали от офиса и домашней суеты.

Благоустроят парк и рядом с проектом на Сретенке.

Стоит напомнить, что тренд на многофункциональную среду в России возник во время подготовки к Олимпиаде в Сочи 2014 года. Примером является сочинский курорт "Имеретинский", в который инвестировал Олег Дерипаска. Урбанисты взяли на вооружение такой подход и сейчас проектируют социокультурную среду в крупнейших городах России.

Социокультурная концепция парков "Главстроя" включает всесезонность и вариативность, продвижение активного образа жизни, а также развитие коммерческой инфраструктуры.

В "Береговом" двор и парк интегрированы в набережную. На территории имеются небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной Москвы-реки. Парк в Balance — это многофункциональное общественное пространство, которое решает задачу социализации горожан. Социокультурную концепцию парка Balance разработало бюро Citymakers — соавторы концепции парка "Зарядье". Строительство первого этапа парка планируется завершить в 2021 году.

Мир

Власти Дании решают вопрос об изъятии новорождённых из неблагополучных семей

Власти Дании решают вопрос об изъятии новорождённых из неблагополучных семей

Представители социальных служб подняли вопрос об изъятии детей из неблагополучных семей сразу после рождения.

Читать полностью
США используют группировки Ливии в личных целях - военный эксперт

США используют группировки Ливии в личных целях - военный эксперт

Российский социолог Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, освобожденный из ливийского плена в декабре 2020 года, подтвердил, что ситуация в североафриканской республике развивается по негативному сценарию.

Читать полностью

Общество

Обострение ситуации в ЦАР нашло отражение на страницах комикса

Обострение ситуации в ЦАР нашло отражение на страницах комикса

В Сети опубликована шестая графическая новелла о российском супергерое Вагнере. В основу ее сюжета легли последние события в ЦАР.

Читать полностью
Рассмотрение иска Пригожина к Навальному и Соболь перенесли на 19 февраля

Рассмотрение иска Пригожина к Навальному и Соболь перенесли на 19 февраля

В понедельник, 1 февраля, прошло судебное заседание по иску Евгения Пригожина к блогеру Навальному и его сотруднице Любови Соболь. Ни ответчики, ни их представители в суд не пришли, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Читать полностью

Новости