Обострение ситуации в ЦАР нашло отражение на страницах комикса

В Сети опубликована шестая графическая новелла о российском супергерое Вагнере. В основу ее сюжета легли последние события в ЦАР.
Первые выпуски комикса вышли в конце 2020 года и заинтересовали русскоязычных пользователей соцсетей. Шестая часть под названием "Гнев хищников" стала отражением того, что совсем недавно происходило в Центральноафриканской Республике.
В "Гневе хищников" супергерой Вагнер спасает людей от кровожадных монстров, а на помощь ему приходят львы. В конце повествования герой получает заслуженную награду от персонажа, напоминающего президента Центральноафриканской Республики.
Конфликт властей республики с повстанцами произошел на фоне выборов президента. Голосование прошло 27 декабря прошлого года, победил действующий президент Фостен-Арканж Туадера. После этого в стране участились атаки боевиков, но их успешно отражают военнослужащие FACA, которых подготовили российские военные инструкторы.
Отметим, что распространяемые западными СМИ слухи о том, что в роли инструкторов выступают бойцы "ЧВК "Вагнера", не раз опровергали как политики ЦАР, так и российская сторона.
Власти Дании решают вопрос об изъятии новорождённых из неблагополучных семей
Представители социальных служб подняли вопрос об изъятии детей из неблагополучных семей сразу после рождения.
США используют группировки Ливии в личных целях - военный эксперт
Российский социолог Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, освобожденный из ливийского плена в декабре 2020 года, подтвердил, что ситуация в североафриканской республике развивается по негативному сценарию.
Рассмотрение иска Пригожина к Навальному и Соболь перенесли на 19 февраля
В понедельник, 1 февраля, прошло судебное заседание по иску Евгения Пригожина к блогеру Навальному и его сотруднице Любови Соболь. Ни ответчики, ни их представители в суд не пришли, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
Пригожин поддержал главу медиагруппы "Патриот" в планах засудить "Радио Свобода"
Юристы Федерального агентства новостей планируют отсудить у "Радио Свобода" и других недобросовестных изданий 500 миллионов рублей.