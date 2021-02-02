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Обострение ситуации в ЦАР нашло отражение на страницах комикса
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  • Опубликована сегодня в 21:20

Обострение ситуации в ЦАР нашло отражение на страницах комикса

В Сети опубликована шестая графическая новелла о российском супергерое Вагнере. В основу ее сюжета легли последние события в ЦАР.

Первые выпуски комикса вышли в конце 2020 года и заинтересовали русскоязычных пользователей соцсетей. Шестая часть под названием "Гнев хищников" стала отражением того, что совсем недавно происходило в Центральноафриканской Республике.

В "Гневе хищников" супергерой Вагнер спасает людей от кровожадных монстров, а на помощь ему приходят львы. В конце повествования герой получает заслуженную награду от персонажа, напоминающего президента Центральноафриканской Республики.

Конфликт властей республики с повстанцами произошел на фоне выборов президента. Голосование прошло 27 декабря прошлого года, победил действующий президент Фостен-Арканж Туадера. После этого в стране участились атаки боевиков, но их успешно отражают военнослужащие FACA, которых подготовили российские военные инструкторы.

Отметим, что распространяемые западными СМИ слухи о том, что в роли инструкторов выступают бойцы "ЧВК "Вагнера", не раз опровергали как политики ЦАР, так и российская сторона.

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