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У Сахалина спасли около 100 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины
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  • Опубликована сегодня в 20:00

У Сахалина спасли около 100 рыбаков с оторвавшейся от берега льдины

Из-за сильного волнения Охотского моря во льду образовалась двухкилометровая тещина шириной до одного метра. Поэтому около 100 рыбаков оказались отрезаны от суши.

ЧП произошло сегодня днём у села Стародубское.

Несколько человек смогли добраться до берега самостоятельно.

На помощь застрявшим были направлены спасатели.

Операция по спасению рыбаков длилась несколько часов, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Фото: pixabay. com

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