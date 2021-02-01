Из-за сильного волнения Охотского моря во льду образовалась двухкилометровая тещина шириной до одного метра. Поэтому около 100 рыбаков оказались отрезаны от суши.
ЧП произошло сегодня днём у села Стародубское.
Несколько человек смогли добраться до берега самостоятельно.
На помощь застрявшим были направлены спасатели.
Операция по спасению рыбаков длилась несколько часов, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
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