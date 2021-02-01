Рассмотрение иска Пригожина к Навальному и Соболь перенесли на 19 февраля

В понедельник, 1 февраля, прошло судебное заседание по иску Евгения Пригожина к блогеру Навальному и его сотруднице Любови Соболь. Ни ответчики, ни их представители в суд не пришли, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Петербургский бизнесмен подал в суд на Навального и его соратницу после оскорблений в его сторону на YouTube-канале "Навальный Live". Адвокаты блогера заявили, что их подзащитный тут ни при чем, так как все данные публиковались на канале без его ведома. Юристы Евгения Пригожина собираются узнать, кто отвечает за контент на канале "Навальный Live".

Навальный и Соболь по известным причинам на заседаниисуда не появились. Их представители тоже не пришли. Чтобы выяснить, кто владеет YouTube-каналом, команда предпринимателя направила запрос в Google.

Заседание суда перенесено на 19 февраля. Ранее из-за некомпетентности юристов Навального рассмотрение этого дела уже откладывали. Представители блогера заявили, что ставшие предметом иска оскорбления были основаны на данных из интернета. Но таковые не являются доказательством, которое могут принять в суде.

Евгений Пригожин подал против Навального и его команды в общей сложности десять исков на 77 млн рублей.