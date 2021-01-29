Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.01.2021 : 75,04
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.01.2021 : 91,2186
Власти Дании решают вопрос об изъятии новорождённых из неблагополучных семей
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 0:02

Власти Дании решают вопрос об изъятии новорождённых из неблагополучных семей

Власти Дании хотят на законодательном уровне закрепить процедуру изъятия новорожденных детей у неблагополучных матерей.

С такой инициативой выступила министр социальных дел Астрид Краг.

В настоящее время в правительстве страны рассматривается законопроект, согласно которому социальные службы и суд будут решать, сможет ли мать растить ребёнка и заниматься его воспитанием. Также будут учитываться наличие заболевание, опасных наклонностей и психических отклонений.

Например, лишать прав на ребёнка будут женщин, страдающих тяжёлой наркозависимостью. Судьбу малыша будут решать ещё до его появления на свет.

Ребёнка будут передавать приёмным родителям в тчение нескольких часов после рождения.

В правительстве считают, что сейчас детей изывают из семей слишком поздно, что приводит к психическим травмам у ребёнка.

"Чем раньше ребёнок будет изыматься из подобной семьи, тем будет лучше для него", — отметила министр социальных дел Астрид Краг.

Фото: pixabay. com


Мир

США используют группировки Ливии в личных целях - военный эксперт

США используют группировки Ливии в личных целях - военный эксперт

Российский социолог Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, освобожденный из ливийского плена в декабре 2020 года, подтвердил, что ситуация в североафриканской республике развивается по негативному сценарию.

Читать полностью
В деле убитых в ЦАР российских журналистов появились новые детали

В деле убитых в ЦАР российских журналистов появились новые детали

В ЦАР допросили захваченног﻿о в плен боевика и узнали, кто стоит за убийством российских журналистов в 2019 году.

Читать полностью

Общество

Пригожин поддержал главу медиагруппы

Пригожин поддержал главу медиагруппы "Патриот" в планах засудить "Радио Свобода"

Юристы Федерального агентства новостей планируют отсудить у "Радио Свобода" и других недобросовестных изданий 500 миллионов рублей.

Читать полностью
Россияне повысили расходы на базовые продукты питания

Россияне повысили расходы на базовые продукты питания

По сравнению с декабрём расходы на хлеб выросли на 4%, на подсолнечное масло и муку — на 3%, на гречку — на 1,5%.

Читать полностью

Новости