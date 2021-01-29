Власти Дании хотят на законодательном уровне закрепить процедуру изъятия новорожденных детей у неблагополучных матерей.
С такой инициативой выступила министр социальных дел Астрид Краг.
В настоящее время в правительстве страны рассматривается законопроект, согласно которому социальные службы и суд будут решать, сможет ли мать растить ребёнка и заниматься его воспитанием. Также будут учитываться наличие заболевание, опасных наклонностей и психических отклонений.
Например, лишать прав на ребёнка будут женщин, страдающих тяжёлой наркозависимостью. Судьбу малыша будут решать ещё до его появления на свет.
Ребёнка будут передавать приёмным родителям в тчение нескольких часов после рождения.
В правительстве считают, что сейчас детей изывают из семей слишком поздно, что приводит к психическим травмам у ребёнка.
"Чем раньше ребёнок будет изыматься из подобной семьи, тем будет лучше для него", — отметила министр социальных дел Астрид Краг.
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