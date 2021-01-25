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  • Опубликована сегодня в 18:16

"Конкорд" призвал СМИ удалить фейки о связях Пригожина с "Вероной" и "АВК"

Некоторые СМИ продолжают тиражировать недостоверную информацию о связях Евгения Пригожина с различными фирмами, занимающимися поставкой питания. В частности, они утверждают, что фирмы "АВК", "Социальное питание центр" и "Верона" каким-то образом связаны с предпринимателем. В связи с этим сотрудники пресс-службы компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену, опубликовали новое заявление.

В нем уточняется, что ни "Конкорд", ни сам Пригожин не имеют к вышеперечисленным фирмам никакого отношения.


Также в заявлении отмечено, что журналисты в своих материалах должны опираться только на проверенные источники. Статьи, содержащие ложную информацию, должны быть немедленно удалены. Иначе юристы, представляющие интересы "Конкорда", будут вынуждены обратиться в суд с соответствующими исковыми заявлениями.

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