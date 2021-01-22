С 21 января власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов.

"Были приняты все меры предосторожности, чтобы сделать отдых максимально безопасным, надежным и безмятежным для посетителей", — прокомментировали решение в Бюро содействия туризму Шри-Ланки.

Однако путешественники должны будут соблюдать определённые правила.

В первую очередь туристы должны забронировать отель, причём сертифицрованный, в котором нужно будет проходить двухнедельный карантин. Во-вторвых, за 96 часов до вылета нужно сдать тест на коронавирус.

В отеле и на 5-7 день самоизоляции необходимо сдать повторные тесты.

Кроме того, при себе туристы должны иметь визу и страхову.

Первые две недели отдыхающие могут выезжать на экскурсии только с официальными гидами, а после карантина можно путешествовать по острову самостоятельно.

Фото: pixabay.com