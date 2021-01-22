С 21 января власти Шри-Ланки открыли границы для иностранных туристов.
"Были приняты все меры предосторожности, чтобы сделать отдых максимально безопасным, надежным и безмятежным для посетителей", — прокомментировали решение в Бюро содействия туризму Шри-Ланки.
Однако путешественники должны будут соблюдать определённые правила.
В первую очередь туристы должны забронировать отель, причём сертифицрованный, в котором нужно будет проходить двухнедельный карантин. Во-вторвых, за 96 часов до вылета нужно сдать тест на коронавирус.
В отеле и на 5-7 день самоизоляции необходимо сдать повторные тесты.
Кроме того, при себе туристы должны иметь визу и страхову.
Первые две недели отдыхающие могут выезжать на экскурсии только с официальными гидами, а после карантина можно путешествовать по острову самостоятельно.
Фото: pixabay.com
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