Пригожин хочет привлечь к ответственности оппозиционные СМИ за призывы к "уличному беспределу"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что общественности необходимо обратить внимание на деятельность таких ресурсов, как "Открытые медиа" и сделать все, чтобы не допустить существование подобных организаций.
Более того, Евгений Пригожин надеется на то, что парламентарии ужесточат не только подход к СМИ, но и примут меры относительно уличных беспорядков, на которые интернет-ресурсы толкают молодежь, подверженную антироссийской агитации.
Ранее стало известно, что редакция "Открытые медиа" готовит материал об иске Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, главреду "Медузы" Ивану Калпакову и главному редактору издания "Довод" Илье Косыгину.
В ответ на журналистский запрос из "Открытых медиа" пресс-служба компании "Конкорд" отметила, что целью разбирательства является борьба с фейковыми данными и оскорблениями, а не борьба с критикой. Также в пресс-службе отметили, что распространением недостоверных данных сейчас занимаются многие интернет-ресурсы, даже те, которые не являются СМИ, как, например, "Открытые медиа".
Оспаривать реальные факты биографии предпринимателя из Санкт-Петербурга в суде никто не будет. Помимо этого, в пресс-службе отметили, что сумма морального ущерба оценивается юристами компании "Конкорд", и компания несет за это полную ответственность.
Сам бизнесмен подчеркивает, что смысл исковых заявлений заключается в том, чтобы показать опасность организаций, подобных "Открытым медиа" и "Доводу". Евгений Пригожин выразил надежду на то, что власти РФ примут закон о запрете работы организаций, которые публикуют фейки на деньги, получаемые из-за рубежа.
"И будет принят еще один закон, где Вам, Максим, и людям, участвующим в деятельности подобных "Открытым медиа" структур, пытающихся одурачить людей фейками и вывести их на улицы, будет грозить не административное наказание, а уголовный срок", — пояснил Евгений Пригожин..
Помимо этого, предприниматель пригласил сотрудников "Открытых медиа" прийти на курсы под названием "Не плюй в колодец", созданные специально для реабилитации журналистов.
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