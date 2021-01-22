Пригожин хочет привлечь к ответственности оппозиционные СМИ за призывы к "уличному беспределу"

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что общественности необходимо обратить внимание на деятельность таких ресурсов, как "Открытые медиа" и сделать все, чтобы не допустить существование подобных организаций.

Более того, Евгений Пригожин надеется на то, что парламентарии ужесточат не только подход к СМИ, но и примут меры относительно уличных беспорядков, на которые интернет-ресурсы толкают молодежь, подверженную антироссийской агитации.

Ранее стало известно, что редакция "Открытые медиа" готовит материал об иске Пригожина к журналисту Максиму Шевченко, главреду "Медузы" Ивану Калпакову и главному редактору издания "Довод" Илье Косыгину.

В ответ на журналистский запрос из "Открытых медиа" пресс-служба компании "Конкорд" отметила, что целью разбирательства является борьба с фейковыми данными и оскорблениями, а не борьба с критикой. Также в пресс-службе отметили, что распространением недостоверных данных сейчас занимаются многие интернет-ресурсы, даже те, которые не являются СМИ, как, например, "Открытые медиа".

Оспаривать реальные факты биографии предпринимателя из Санкт-Петербурга в суде никто не будет. Помимо этого, в пресс-службе отметили, что сумма морального ущерба оценивается юристами компании "Конкорд", и компания несет за это полную ответственность.

Сам бизнесмен подчеркивает, что смысл исковых заявлений заключается в том, чтобы показать опасность организаций, подобных "Открытым медиа" и "Доводу". Евгений Пригожин выразил надежду на то, что власти РФ примут закон о запрете работы организаций, которые публикуют фейки на деньги, получаемые из-за рубежа.

"И будет принят еще один закон, где Вам, Максим, и людям, участвующим в деятельности подобных "Открытым медиа" структур, пытающихся одурачить людей фейками и вывести их на улицы, будет грозить не административное наказание, а уголовный срок", — пояснил Евгений Пригожин..

Помимо этого, предприниматель пригласил сотрудников "Открытых медиа" прийти на курсы под названием "Не плюй в колодец", созданные специально для реабилитации журналистов.