Куликов назвал причины высокого риска ротавирусной инфекции для детей в зимний период

Делать выводы о причине заболевания учащихся школ № 3 и № 4 в подмосковном Красноармейске можно будет только после получения результатов лабораторных исследований и расшифровки возбудителя, считает санврач ООО "Полар" Ярослав Куликов.

Эксперт уточнил, что первые симптомы заболевания у детей появились в понедельник, а во вторник родители учащихся начали обращаться за медпомощью.

"После получения информации о заболевании детей начато эпидемиологическое расследование причин массового заболевания учащихся школ. Сотрудниками ФБУЗ ФМБА проведена проверка пищеблоков, отобраны смывы, суточные пробы готовых блюд, которые дети кушали в столовой. Замечаний к срокам годности, условиям хранения продуктов, нарушений технологии приготовления блюд не выявлено", — уточнил санитарный врач.

На данный момент специалисты МСЧ ФМБА продолжают обследовать детей и сотрудников пищеблока.

Куликов объяснил, что сейчас сезон ротавирусной инфекции, а ее пик обычно приходится на декабрь-март. Это обусловлено тем, что холод — благополучная среда для выживания вируса. Эксперт не исключает, что понижение температуры и многочисленные снегопады могли спровоцировать возникновение и распространение ротавируса.

Он добавил, что вирус не погибает как при заморозке, так и при хлорировании воды, а на поверхностях может сохраняться до 30 дней. Санврач подчеркнул, что чаще всего люди заражаются друг от друга. Более того, иногда симптомы болезни протекают латентно, поэтому зараженный может являться переносчиком, даже не подозревая этого.

Эксперт объяснил, что инфекция передается фекально-оральным или контактно-бытовым путями, а также через еду, например, молочные продукты. Но в школах они подвергаются термической обработке, поэтому маловероятно, что именно продукты стали причиной массового заболевания учеников.

Еще один факт, подтверждающий, что дети не могли заразиться в школе — не все из заболевших накануне случившегося питались в столовой. Более того, после опроса заразившихся нельзя определить конкретный продукт, который употребляли все дети.

"Учитывая эти факторы, необходимо дождаться результатов лабораторных исследований и расшифровки возбудителя", — отметил специалист.

По данным ВОЗ, на долю ротавирусной инфекции приходится 25 миллионов амбулаторных обращений в год. На территории РФ заболеваемость среди детей достигает 2,5 тысяч на 100 тысяч, а во время вспышек — 8-9 тысяч на 100 млн.

"Болеют в основном дети от 6 месяцев до 5 лет. Особенно подвержены заражению дети до 3 лет. А это дети, которые не посещают детские учреждения. А в организованных коллективах, где увеличиваются контакты между большим количеством детей в классах, общими санузлами, коридорами, данная инфекция очень быстро распространяется аэрогенным и контактно-бытовым путем, что еще раз подтверждает, что от данной инфекции никто не застрахован", — подытожил Ярослав Куликов.

Напомним, по информации Минобразования Московской области, 96 учащихся красноармейских школ № 3 и № 4 заразились кишечной инфекцией. Окончательный диагноз специалисты поставят тогда, когда получат все лабораторные результаты.