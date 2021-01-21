Контракт на питание для школ Красноармейска будет действовать до конца проверки

20 января Следственное управление СК РФ в Подмосковье сообщило о возбуждении уголовного производства по факту массового заболевания учащихся 3-й и 4-й школ Красноармейска. Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В официальном заявлении СК сообщает о заборе всех необходимых проб и отправке их в Федеральное медико-биологическое агентство для исследования и выяснения причин происшедшего.

По данным ЕИС, вышеупомянутые школы заключили контракты на поставку питания с компанией "ПродФутСервис". Некоторые СМИ связали эту фирму с компанией "Конкорд", принадлежащей петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. В пресс-службе "Конкорда" уже выступили с официальным опровержением этой информации.

Омбудсмен по делам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила журналистам, что контракт с "ПродФутСервис" уже якобы расторгли. В студии "Эха Москвы" она заявила, что выводы пока рано делать. Сейчас работают СК, МВД и прокуратура.

"Скорее всего причиной стало некачественное питание, либо нарушение технологий", — заявила она, объясняя свою версию тем, что симптомы проявились сразу после школы. Мишонова сообщила, что контракт с поставщиком был расторгнут.

На данный момент никаких подтверждений словам Мишоновой нет. К тому же непонятно, на каком основании этот контракт могли разорвать. Достаточно взглянуть на копию договора между красноармейской администрацией и "ПродФутСервис", размещённую в базе ЕИС, чтобы понять, что контракт может быть расторгнут только по решению суда, либо по согласованию сторон, либо на общих основаниях в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

По данным СМИ, поставщик не расторгал контакта с городской администрацией. Никаких судебных разбирательств тоже не было. Следственный комитет только возбудил дело, а ФМБА не выдало заключения по направленным на исследование пробам. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 450 ГК РФ "Основания изменения и расторжения договора", контракт может быть разорван, если были выявлены нарушения, повлекшие критический ущерб для другой стороны. На момент заявления Мишоновой правоохранительные органы и надзорное ведомство не выявили подобных нарушений в работе компании "ПродФутСервис".

Журналисты "Версии" связались с красноармейской администрацией, надеясь прояснить ситуацию. Глава отдела образования опровергла информацию о том, что контракт на поставки питания с "ПродФутСервис" был разорван. Чиновница добавила, что пока не будут завершены все проверки, никто не может принять решение о расторжении контракта.

После разговора с Лазаревой журналисты попытались получить разъяснение от уполномоченной по делам детей в Подмосковье Мишоновой. Однако с ней так и не смогли связаться. Почему она заявила о разрыве контракта, остаётся неизвестным.

На сайте администрации Красноармейска тем временем появилось сообщение о решении межрегионального управления №21 ФМБА ввести на неделю дистанционный формат обучения для младшеклассников из школ №3 и №4. На этот же срок закроют и школьные пищеблоки для выяснения всех обстоятельств инцидента.