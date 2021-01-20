Более 40 учащихся из двух школ Подмосковья отравились в школьной столовой, сообщает "Правда.Ру" со ссылкой на rbc.ru. По данному факту проводится проверка.
Инцидент произошёл в городе Красноармейске.
Сообщается, что с жалобами на плохое самочувствие обратился 41 ребёнок.
У детей не выявлено никаких проблем со здоровьем, в госпитализации никто из них не нуждается.
В настоящее время прокуратура проводит проверку, в рамках которой будут проверены условия в школах, а также поставщики питания.
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