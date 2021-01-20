Навального могут отправить "гулять по миру"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин предложил лишить Алексея Навального гражданства РФ за все преступления, которые тот совершил в ущерб родной стране. Слова предпринимателя цитирует пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин напомнил, что в советское время именно так и поступали с диссидентами, действовавшими против своей родины. Их лишали гражданства и выгоняли с территории государства. По этой причине Пригожин предложил аналогичным образом поступить с Навальным.

Бизнесмен отметил, что история с "отравлением" оппозиционера была организована по приказу иностранных спецслужб. Пригожин уверен, что таким образом Навальный хотел повысить свою популярность.

В заключение предприниматель добавил, что если предложенное им наказание будет реализовано, то остаток своих дней глава ФБК (признан иноагентом) проработает кассиром в супермаркете в Праге, выплачивая часть своей зарплаты по судебным искам.

Также комментарий по поводу возвращения Навального в РФ дал известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Он убежден, что оппозиционер намеренно пошел на этот шаг, так как это положительно скажется на его дальнейшей карьере.

"Скорее всего, ему впаяют реальный срок, чтобы он три годика посидел в тюрьме и это для героя нормальный сюжет. Нельзя быть героем, не преодолев полосы препятствий", — рассказал Лебедев.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, справедливо отметил, что свою деятельность Навальный осуществляет не без помощи западных спецслужб.

"У всех должно быть понимание, что все, что он делает — за этим стоят иностранные спецслужбы. И наша задача — не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил их политику", — подчеркнул он.

Напомним, возвращение Алексея Навального в РФ состоялось в минувшее воскресенье. Его задержали в пункте паспортного контроля, после чего поместили в СИЗО. Там он дожидается судебного процесса в связи с многочисленными нарушениями им условий испытательного срока.