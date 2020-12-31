Политолог Пискунова высоко оценила миротворческую деятельность России в ЦАР

Кандидат политических наук Наталья Пискунова в интервью ФАН дала высокую оценку помощи РФ в проведении выборов в Центральноафриканской республике, которые прошли 27 декабря 2020 года.

Перед выборами в ЦАР вооруженные бандформирования, за которыми стоит бывший президент страны Франсуа Бозизе, стали активизироваться. Он пытался сорвать голосование после того, как его кандидатура была отклонена для участия в президентских выборах Конституционным судом. Он подстрекал боевиков, а они запугивали граждан страны.

В день выборов бандитам удалось испортить избирательные материалы в некоторых районах провинций Нана-Мамбере и Уам-Пенде. Это вызвало негодование граждан республики, и они сплотились вокруг президента республики Фостена-Арканжа Туадеры, также участвовавшего в выборах.

Россия оказала существенную помощь властям ЦАР в проведении выборов в стране. В Центральноафриканскую республику прибыли инструкторы из РФ, которые обучили военных страны (FACA). Это позволило обеспечить безопасность голосования в большинстве районов страны. За ходом выборов в ЦАР следили международные наблюдатели. Национальное избирательное управление ЦАР (ANE) сообщит о предварительных итогах голосования не позже 4 января 2021 года.

Политолог Наталья Пискунова считает, независимо от того, кого народ выбрал президентом ЦАР, эта страна не сможет быстро измениться, ведь африканская политика имеет существенные отличия от европейской.

"Было бы очень перспективно если бы Россия смогла возглавить международную коалицию по урегулированию ситуации в ЦАР и стать миротворческим лидером для Африки. Это программа максимум", — считает Пискунова.

Россия оказала большую помощь этой стране в прошлом году, выступив посредником на переговорах между правительством ЦАР и бандитскими группировками. В результате этого были подписаны Хартумские соглашения, ставшие важным шагом к установлению мира в республике. По мнению Пискуновой, РФ следует продолжать свою миротворческую миссию в ЦАР и в целом на всем африканском континенте.