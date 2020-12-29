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  • Опубликована сегодня в 21:07

"Шайка" Навального и Соболь развалилась на суде по иску Пригожина

29 декабря в Симоновском районном суде Москвы состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось исковое заявление петербургского предпринимателя Евгения Пригожина к основателю ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, организация признана иностранным агентом в России) Алексею Навальному и юристу организации Любови Соболь.

В ходе заседания представитель Соболь обозначил ее позицию. В частности, он заявил, что юрист ФБК высказывала лишь свое личное мнение, а вовсе не утверждала, что бизнесмен причастен к преступлениям, о которых идет речь в видеоролике, который стал основанием для подачи искового заявления. Представитель Навального, в свою очередь, заявил, что основатель ФБК не давал согласия на распространение видео с порочащей достоинство предпринимателя информацией и не имеет отношения к этой ситуации. При этом фамилия Навального была прямо использована в данной видеозаписи.

Бизнесмен Пригожин на попытку ответчиков защититься подобным образом заметил, что "шайка" Навального и Соболь быстро развалилась, как только дело коснулось ответственности за содеянное. Оппозиционер быстро открестился от своей помощницы, а та, в свою очередь, от собственных слов. Как считает предприниматель, этого следовало ожидать. Пригожин призвал Навального и Соболь "взять себя в руки и бороться", а "не раскисать, как кисейные барышни".

Петербургский бизнесмен особенно подчеркнул, что ответчики не хотят нести ответственность за свои слова, на что стоит обратить внимание той немногочисленной группе россиян, которая верила словам Навального и Соболь.

"Навальный и Соболь не бьются за свои принципы, и как только запахнет жареным, бегут обкакавшись. Плюньте им вслед", — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Новое судебное заседание по данному исковому заявлению пройдет 1 февраля.

Ранее петербургский бизнесмен подал иск к Алексею Навальному и Любови Соболь на основании публикации видеоролика, порочащего достоинство предпринимателя.

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