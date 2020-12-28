Вернувшийся из плена российский социолог пригрозил судом госсекретарю США

Социолог Максим Шугалей, недавно освобожденный из ливийского плена, прокомментировал высказывание Майка Помпео, сделанное 15 декабря.

Представитель Госдепартамента США сообщил об освобождении двоих россиян в Ливии, назвав их "агентами, уличенными в подрыве ливийской политики". Шугалей попросил Помпео пояснить, про каких именно россиян он говорил.

Если про него и его коллегу Самера Суэйфана, то это ложь, с которой социолог намерен бороться, обратившись в американские суды.

"В случае, если Вы имели в ввиду меня и моего коллегу Самера, то я буду требовать официальных извинений. Если Вы не ответите на мое обращение, то это будет означать, что Вы, являясь официальным представителем США, — не отвечаете за свои слова. Подлый и трусливый человек, который позорит свою страну", — подытожил Шугалей.

Он отметил, что они с Суэйфаном более полутора лет сидели в тюрьме, где им так и не предъявили обвинения. Социолог пообещал рассказать о допросах и тех, кто их проводил.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан приехали в Триполи по приглашению местных властей. Позже их задержали бандиты RADA. Россиян отправили в тюрьму "Митига". Там их пытали и не позволяли встретиться с юристом. В освобождении социологов принимали участие российские и иностранные дипломаты.