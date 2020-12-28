Россия помогла ЦАР решить ряд экономических и политических проблем — эксперт

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил роль России в организации президентских и парламентских выборов в ЦАР, состоявшихся вчера, 27 декабря.

Прежде всего, заявил эксперт, российская сторона при непосредственном участии советника президента ЦАР по нацбезопасности Валерия Захарова помогает центральноафриканским правоохранителям и военным обеспечить внутреннюю безопасность.

С 2018 года российские инструкторы обучают армию ЦАР (FACA) и координируют действия военных в ходе боестолкновений и радикальными группировками, активизировавшихся в преддверии выборов. Рожин уверен, что во многом благодаря четким действиям российских консультантов удалось пресечь попытки развязать в стране гражданский конфликт.

Благодаря России ЦАР удалось решить ряд экономических и политических проблем. Более того, российская сторона принимала непосредственное участие в организации демократических выборов в республике и обеспечении безопасности на избирательных участках совместно с миротворцами ООН. На россиян, помимо прочего, легла ответственность за обеспечение охраны президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

Рожин также высказался касательно миссии ООН в ЦАР, подчеркнув, что за годы своего пребывания миротворцы не смогли стабилизировать ситуацию в республике. России же в короткий срок удалось решить многие проблемы, в том числе наладить работу с местными этническими, религиозными и политическими объединениями.

Эксперт подчеркнул, что поддержка действующей власти ЦАР со стороны России позволила провести в стране безопасные выборы, ставшие для граждан главным событием года. Об этом свидетельствуют длинные очереди, образовавшиеся на избирательных участках еще до их открытия. Местные жители убеждены, что выборы — важный шаг на пути к стабильности в республике.