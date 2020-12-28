Российские инструкторы спасли солдата ВС ЦАР от нападения боевиков

Военные инструкторы из России спасли от смерти военнослужащего из армии Центральноафриканской Республики (FACA). Видео с участием пострадавшего опубликовано в соцсетях.
Вооруженные бандиты напали на солдат в районе дороги Боссембеле-Бамбари. Отбить атаку боевиков удалось с помощью прибывших на подмогу российских инструкторов.
"Мы начали отступать, но потом на помощь прибыли русские, которые помогли отразить напор", — пояснил он.
Солдат FACA уверен, что российские военные помогут вернуть мир в ЦАР. По словам мужчины, для русских борьба за ЦАР аналогична борьбе за свою страну, передает Федеральное агентство новостей.
Сейчас на территории ЦАР находится чуть менее 500 российских инструкторов и пять представителей Министерства обороны России. Еще несколько транспортных вертолетов были доставлены в республику для военных и государственных нужд.
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