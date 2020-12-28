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Российские инструкторы спасли солдата ВС ЦАР от нападения боевиков
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  • Опубликована сегодня в 0:50

Российские инструкторы спасли солдата ВС ЦАР от нападения боевиков

Военные инструкторы из России спасли от смерти военнослужащего из армии Центральноафриканской Республики (FACA). Видео с участием пострадавшего опубликовано в соцсетях.

Вооруженные бандиты напали на солдат в районе дороги Боссембеле-Бамбари. Отбить атаку боевиков удалось с помощью прибывших на подмогу российских инструкторов.

"Мы начали отступать, но потом на помощь прибыли русские, которые помогли отразить напор", — пояснил он.

Солдат FACA уверен, что российские военные помогут вернуть мир в ЦАР. По словам мужчины, для русских борьба за ЦАР аналогична борьбе за свою страну, передает Федеральное агентство новостей.

Сейчас на территории ЦАР находится чуть менее 500 российских инструкторов и пять представителей Министерства обороны России. Еще несколько транспортных вертолетов были доставлены в республику для военных и государственных нужд.

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