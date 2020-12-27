Президентские выборы в Центральноафриканской республике приковали к себе внимание мировой общественности. Местные жители и наблюдатели подчеркивают, что от сделанного сегодня выбора зависит будущее республики.
Население ЦАР при этом благодарит Россию за организацию политического процесса и достижение мира в стране. По словам жителей, именно благодаря Москве они получили возможность безопасно отдать свой голос и тем самым повлиять на судьбу государства. Российские инструкторы тем временем патрулируют улицы и помогают в организации выборного процесса.
Ранее благодаря россиянам удалось отразить атаку на город Мбаики, который пытались захватить радикальные группировки. После поражения боевики распространяли слухи о применении Россией авиации и артиллерии, тогда как в действительности в ЦАР присутствуют лишь гражданские инструкторы.
"Русские братья оказывают всяческую помощь ВС ЦАР", — в то же время писали пользователи Сети и местная пресса.
В Москве неоднократно заявляли о необходимости консолидироваться вокруг проблемы ЦАР, однако международное сообщество призывы проигнорировало. В 2018 году Россия инициировала подписание Хартумских соглашений, после чего боестолкновения в ЦАР фактически прекратились.
В ЦАР при этом долгое время присутствовал западный миротворческий контингент, однако его миссией была не стабилизация ситуации, а присвоение полезных ископаемых. В конце концов президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился за помощью к России, после чего совместными усилиями удалось договориться о прекращении огня между противоборствующими сторонами.
Центральноафриканские диаспоры во Франции и Чаде показали высокую явку на выборах
Стартовавшие сегодня, 27 декабря, выборы президента Центральноафриканской республики и депутатов ЗакСа, уже показали высокий уровень явки избирателей.
Российская миссия устроила праздник Рождества для жителей ЦАР
Граждане Центральноафриканской республики в этом году отпраздновали Рождество со всеми традиционными атрибутами.
Эксперт: в Москве сформировался коллективный иммунитет к COVID-19
В настоящее время всего 30% новых случаев заражения приходится на столицу, остальные 70% — на регионы.
Жириновский раскритиковал качество медицинских масок
По словам политика, производители выпускают продукцию плохого качества.