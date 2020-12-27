Президентские выборы в Центральноафриканской республике приковали к себе внимание мировой общественности. Местные жители и наблюдатели подчеркивают, что от сделанного сегодня выбора зависит будущее республики.

Население ЦАР при этом благодарит Россию за организацию политического процесса и достижение мира в стране. По словам жителей, именно благодаря Москве они получили возможность безопасно отдать свой голос и тем самым повлиять на судьбу государства. Российские инструкторы тем временем патрулируют улицы и помогают в организации выборного процесса.

Ранее благодаря россиянам удалось отразить атаку на город Мбаики, который пытались захватить радикальные группировки. После поражения боевики распространяли слухи о применении Россией авиации и артиллерии, тогда как в действительности в ЦАР присутствуют лишь гражданские инструкторы.

"Русские братья оказывают всяческую помощь ВС ЦАР", — в то же время писали пользователи Сети и местная пресса.

В Москве неоднократно заявляли о необходимости консолидироваться вокруг проблемы ЦАР, однако международное сообщество призывы проигнорировало. В 2018 году Россия инициировала подписание Хартумских соглашений, после чего боестолкновения в ЦАР фактически прекратились.

В ЦАР при этом долгое время присутствовал западный миротворческий контингент, однако его миссией была не стабилизация ситуации, а присвоение полезных ископаемых. В конце концов президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился за помощью к России, после чего совместными усилиями удалось договориться о прекращении огня между противоборствующими сторонами.